Valmadrera. Alunni della Scuola ‘Leopardi’ in visita al Comune

A parteciparvi le classi quinte dell’istituto, accompagnate dal sindaco Antonio Rusconi

Numerose le domande rivolte al primo cittadino, che ha rinnovato i suoi ringraziamenti anche agli insegnanti per la preparazione e l’educazione dei ragazzi

VALMADRERA – Visita in Comune per le classi 5°C e 5°D della Scuola Primaria ‘Leopardi’ di Valmadrera, alla presenza del sindaco Antonio Rusconi. I giovani alunni hanno dapprima scoperto la sala consiliare per poi passare nei vari uffici comunali. L’iniziativa si è svolta all’interno del rapporto scuola e Comune.

“Grazie alle insegnanti per il percorso didattico, la preparazione e l’educazione dei ragazzi – ha dichiarato il primo cittadino -. Numerose le domande sopraggiunte, a partire da come si elegge il sindaco, a cosa devo fare per diventarlo, ai ruoli di Giunta e Consiglio, fino ai lavori pubblici in corso. Grande inoltre l’interesse mostrato per il ruolo delle telecamere e sorpresa per la spiegazione dello strumento urbanistico, il Piano del Governo del Territorio e i colori delle diverse zone. Rinnovo di cuore i miei ringraziamenti, sono momenti di piccola gioia anche per il sindaco“.

Non è mancata nemmeno una visita all’Ufficio Ragioneria, dove ad aspettare gli studenti c’era la scatola delle caramelle.