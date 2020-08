Valmadrera, aperti (temporaneamente) i nuovi posti auto in via S. Carlo Borromeo

I 30 parcheggi all’inizio della via sono stati provvisoriamente aperti dal Comune

Il cantiere si concluderà definitivamente ai primi di settembre

VALMADRERA – Dal tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 agosto, sono stati aperti in via provvisoria i nuovi parcheggi eseguiti dall’Amministrazione Comunale all’inizio della via S. Carlo Borromeo. Saranno così disponibili trenta nuovi posti auto realizzati con masselli autobloccanti.

Il cantiere dei lavori andrà poi a concludersi, come da cronoprogramma, nei primi giorni di settembre, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Contestualmente all’apertura dei parcheggi verranno resi fruibili anche i nuovi marciapiedi realizzati su ambo i lati della via S. Carlo Borromeo, dall’incrocio con via Leopardi sino all’incrocio con le vie Buonconsiglio e Campogrande, che renderanno più sicuro per i pedoni il transito lungo il tratto stradale oggetto d’intervento, anche in funzione della vicinanza con l’ingresso principale alla Scuola Primaria “G. Leopardi”.

In questi giorni sono stati ultimati anche i lavori per la nuova asfaltatura della sede stradale, che consentiranno di togliere i semafori di cantiere che regolavano a senso unico alternato il transito veicolare nel tratto stradale oggetto di cantiere, ripristinando così il transito in entrambi i sensi di marcia.