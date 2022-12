Valmadrera. Approvata l’adesione all’accordo per la mobilità lacuale

Per realizzare gli interventi necessari 75.000 euro

Scopo del progetto riqualificare i servizi terra/lago per favorire un rilancio del turismo esperienziale

VALMADRERA – Approvata dal Comune di Valmadrera l’adesione al bando AREST, finalizzato alla realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Mil – mobilità integrata lacuale: una nuova esperienza per vivere quel ramo del Lago di Como”, che vede nella connessione terra/lago una potenziale fonte di rilancio per il turismo esperienziale.

Il progetto presentato si propone di attuare un programma di interventi incentrati sulla riqualificazione dei servizi terra/lago, sulla migliore fruizione del waterfront con l’obiettivo di incrementare l’attrattività turistica sul Lario Orientale e favorire l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali con il conseguente aumento dell’occupazione. Gli interventi in questione si possono considerare sotto una duplice lente: come rigenerazione urbana, poiché intervengono su aree che necessitano di essere rivisitate in chiave turistica, e come potenziamento dei servizi di base, cosiddetti di ‘ultimo miglio’, ovvero a completamento di un sistema integrato di mobilità e fruizione turistica.

A partecipare all’accordo, che sarà sottoscritto entro il 30 aprile 2023, anche Regione Lombardia, la Provincia di Lecco, il Comune di Malgrate e il Comune di Perledo. Di seguito gli interventi pubblici che si intendono realizzare: