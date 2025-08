Valmadrera. Approvato il bilancio triennale: 1 milione per opere, servizi e sviluppo

Nuove opere, sostegno alle famiglie, verde pubblico e digitalizzazione

Il bilancio comunale guarda al futuro della comunità

VALMADRERA – Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 28 luglio, sono stati approvati atti strategici in materia di bilancio e programmazione triennale. Tra i provvedimenti più significativi figura lo stanziamento di circa 1 milione di euro per il 2025: una somma destinata non solo a garantire l’operatività della macchina comunale, ma anche a porre le fondamenta per la realizzazione delle principali opere pubbliche previste nei prossimi anni.

In particolare, sono stati destinati 200 mila euro al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica della Passeggiata della Rocca, a cui si aggiungono ulteriori investimenti significativi previsti per ciascuna delle annualità 2026-2028, per un totale complessivo di 562 mila euro. Un impegno finanziario che conferma l’opera come uno dei principali obiettivi strategici dell’amministrazione.

Stanziati fondi anche per completare gli interventi infrastrutturali all’Antico Mulino, con un investimento di 200 mila euro previsto per il 2025, a conferma della volontà dell’amministrazione di valorizzare il patrimonio culturale locale. Nel Documento Unico di Programmazione trovano inoltre spazio ulteriori 300 mila euro, che si aggiungono ai finanziamenti già previsti per il 2024 e il 2025, destinati alla realizzazione del primo lotto funzionale e degli interventi successivi presso la futura Caserma dei Vigili del Fuoco. A questi si somma il contributo recentemente deliberato da Regione Lombardia.

Oltre agli interventi infrastrutturali, il Comune è chiamato a sostenere un significativo impegno in ambito sociale, con variazioni di bilancio che prevedono contributi mirati a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio economico.

Sono stati inoltre stanziati 20 mila euro rispettivamente per lo studio di fattibilità dell’Ecomuseo e per il Parco Leopardi, dove verrà realizzato il progetto vincitore del percorso dei Progetti Partecipati.

Ulteriori risorse puntuali sono destinate al miglioramento degli impianti sportivi, alla manutenzione straordinaria del Centro diurno per disabili, all’acquisto di arredi urbani, in particolare cestini, e allo sviluppo dei software gestionali comunali, necessari per garantire un adeguamento efficiente agli aggiornamenti normativi in corso.

Per il triennio 2026-2028, gli investimenti previsti nel Documento Unico di Programmazione risultano coerenti con il calo atteso delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione e concessioni cimiteriali. La positiva esperienza dei Progetti Partecipati sarà riproposta, insieme alla valorizzazione del verde pubblico: i proventi derivanti dalle alienazioni saranno infatti destinati al Parco Leopardi, confermandone il ruolo centrale tra gli spazi pubblici a disposizione della comunità.