Valmadrera. Arte, musica e sport per ridare vita alla piazza del mercato

Domenica la prima edizione di Spit Jam, progetto di rigenerazione urbana

Artisti e writer si sono sfidati in un concorso di live painting, dando vita a opere che resteranno patrimonio collettivo

VALMADRERA – Una domenica di colori, musica e comunità ha trasformato il piazzale del mercato di Valmadrera in un laboratorio a cielo aperto. È andata in scena ieri la prima edizione di Spit Jam, il nuovo progetto di rigenerazione urbana che unisce street art, cittadinanza attiva e sostenibilità ambientale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di restituire decoro ai muri esterni dei bagni pubblici del piazzale, oggi in stato di degrado, trasformandoli in tele urbane capaci di “respirare” insieme alla città. Sul tema “Organismi Murali – la città che respira, parla e cresce attraverso i suoi muri”, artisti e writer si sono sfidati in un concorso di live painting, dando vita a opere che resteranno patrimonio collettivo.

La giornata è stata una festa a 360 gradi: dj set, rap live, urban dance, basket 3v3, skate contest, mercatini creativi e stand di street brand hanno animato la piazza, trasformandola in una “piccola città dentro la città”. Non sono mancati gli spazi di dialogo, le associazioni locali e l’area food, con le birre artigianali firmate Dulac ad accompagnare l’evento.

Oltre alla forza creativa, Spit Jam porta con sé una componente innovativa e sostenibile: ogni murales sarà infatti protetto con una vernice fotocatalitica, capace di ridurre gli inquinanti atmosferici e migliorare la qualità dell’aria. Una tecnologia che rende queste opere non solo belle da vedere, ma anche utili al benessere della comunità.

Promosso dall’associazione APS UGT Valmadrera insieme a Walnuts Factory, Ophelia Digital, Avis Valmadrera e con il supporto del Comune di Valmadrera, Spit Jam punta a essere solo il primo passo di un progetto più ampio: creare un vero circuito permanente di arte pubblica, che trasformi la città in una galleria a cielo aperto, capace di ispirare, aggregare e rigenerare. “Vogliamo che i muri non siano più superfici anonime – spiegano gli organizzatori – ma diventino organismi vivi, capaci di raccontare storie, generare bellezza e migliorare la qualità della vita”.

Con Spit Jam, Valmadrera ha respirato un’aria nuova: quella di una comunità che sceglie di prendersi cura dei suoi spazi attraverso l’arte, lo sport e la condivisione.