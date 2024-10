Valmadrera-Buckingham: ufficializzato il gemellaggio

Votazione unanime per il passaggio allo status di “gemelli”

“Non vediamo l’ora di consolidare gli scambi tra le nostre comunità”

VALMADRERA – Le città di Valmadrera e di Buckingham sono ufficialmente gemellate. Deliberato con votazione unanime il passaggio allo status di gemellaggio a seguito del ‘Friendship Agreement’ (patto di amicizia), stipulato nel novembre 2022, dopo una visita di una delegazione valmadrerese con l’allora sindaco Antonio Rusconi. Il passaggio è avvenuto su richiesta ufficiale della ‘Buckingham Twinning Association’, il comitato gemellaggio locale, i cui componenti hanno visitato Valmadrera in più occasioni.

L’entusiasmo per questo evento è evidente nelle parole del sindaco di Buckingham Ms.Anja Schaefer, in una lettera recente al sindaco di Valmadrera Cesare Colombo: “Non vediamo l’ora di consolidare gli scambi che sono già avvenuti tra le nostre due comunità e come per le altre città gemellate con Buckingham il nostro obiettivo è quello di promuovere la pace e la comprensione in Europa. Ci sembra che le nostre due città abbiano già avuto un ottimo inizio nello sviluppo di amicizie e legami culturali, sportivi e di svago, soprattutto per i giovani. I nostri due team di gemellaggio possono vedere un grande potenziale per le attività future. I vostri rappresentanti nel torneo di tennis tra città gemelle tenutosi qui a Buckingham lo scorso maggio hanno portato a casa la coppa dei vincitori, di cui ci congratuliamo. Ora lavoreremo con voi per organizzare le cerimonie delle firme qui e a Valmadrera”.

Piena soddisfazione ha espresso la neo presidente del comitato gemellaggio Fiorenza Pelucchi, con un grazie speciale a Beppe Castelnuovo, storico presidente per 25 anni, che ha stabilito i primi contatti e coltivato le relazioni d’oltremanica. Il nuovo comitato appena insediato, composto da persone già presenti nel precedente, ma anche volti nuovi del mondo imprenditoriale, della scuola, del turismo e delle associazioni, ha già in realizzazione e programmazione molti eventi con gli altri gemelli.

A breve si terrà una mostra dell’artista Norbert Riggenmann di Weissenhorn, in occasione delle celebrazioni di Valmadrera citta da 25 anni; poi la consueta ‘Serata Italiana’ in Germania organizzata dal CFP A.Moro a novembre, seguirà la visita del gruppo UNI3 il prossimo maggio a Weissenhorn e Ulm, organizzata in collaborazione al Gruppo Framici tedesco. Non ultimo si stanno riprendendo i contatti con la città francese di Chateauneuf Les Martigues, che ha dato inizio alla storia dei gemellaggi più di 20 anni fa.

Quindi l’espressione di un’identità europea attraverso gli scambi, l’ospitalità, la conoscenza di nuove culture è sicuramente caratterizzante della città di Valmadrera.