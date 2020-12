Valmadrera: ‘buoni spesa’ Covid, tempo fino al 20 dicembre per richiederli

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera ha approvato nella giunta di venerdì 11 dicembre i criteri per la distribuzione dei “Buoni Spesa” che saranno erogati con il contributo economico del Governo.

Dallo scorso lunedì 14 dicembre fino al 20 dicembre possono richiedere i buoni spesa i nuclei familiari residenti a Valmadrera in difficoltà economica per effetto dell’emergenza COVID 19 con introiti effettivi e presunti mensili per il mese di novembre, al netto delle spese di mutuo, affitto, utenze, spese scolastiche, spese socio assistenziali e mediche non superiori a euro 500 e con disponibilità economica su conti correnti non superiore a euro 5.000. Lo fa sapere il Comune di Valmadrera

Come spendere il ‘buono’

Il buono spesa verrà erogato sotto forma di “voucher” spendibile solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali indicati dal Comune, all’interno del territorio di Valmadrera. Il buono è pari a euro 100 per ogni componente, fino a un massimo di euro 600 sono previsti euro 50 in più per ogni figlio minore di 3 anni e per persone con invalidità al 100%

Come fare domanda

La domanda si presenta esclusivamente online, collegandosi al sito del Comune di Valmadrera: (www.comune.valmadrera.lc.it) seguendo le indicazioni date. Per difficoltà tecniche nella compilazione della domanda è possibile chiamare il n. 338/69.03.462 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00

Il Comune di Valmadrera valutata la domanda, trasmetterà una mail di conferma in formato .pdf, da stampare o da memorizzare sul telefono e da presentare all’esercente scelto quando si effettua la spesa.

Il buono può essere speso solo ed esclusivamente nei negozi indicati e scelti al momento della domanda e conterrà le seguenti informazioni: codice identificativo univoco, valore del buono, nome del negozio in cui spendere il buono. Non è necessario spendere tutto il buono in un’unica soluzione

Come fare

Stampa il buono o memorizzalo sul cellulare, recati nel negozio scelto e al momento del pagamento mostra il tuo buono al commerciante e il commerciante scalerà i soldi dal buono ogni volta che farai la spesa da lui fino ad esaurimento della cifra disponibile.

Il richiedente potrà scegliere anche più di un esercizio commerciale all’interno dell’elenco. In particolare, nel caso di nuclei familiari di 1-2 persone è possibile scegliere al massimo due esercizi commerciali. Negli altri casi è possibile sceglierne al massimo 3. Nel caso in cui il richiedente non specifichi nulla il contributo concesso verrà ripartito equamente tra gli esercizi commerciali aderenti.

Il buono serve per l’acquisto di soli prodotti alimentari e generi di prima necessità; si può utilizzare il buono fino a luglio 2021; il buono non è cedibile ad altri.

I negozi che hanno aderito all’iniziativa