Valmadrera cambia la viabilità: via Chiari diventa a senso unico nell’ultimo tratto

Conclusi i lavori del teleriscaldamento, il Comune avvia la revisione della circolazione già condivisa con i cittadini

L’intervento sarà attuato entro la fine dell’anno: nuovo senso unico in salita verso via San Rocco

VALMADRERA – Terminati i lavori di posa del teleriscaldamento e avviati i ripristini delle principali arterie di Valmadrera, l’Amministrazione comunale si prepara a introdurre una modifica significativa alla viabilità di via Chiari, intervento già presentato alla cittadinanza nel corso degli incontri pubblici dello scorso giugno. La revisione della circolazione, che sarà pianificata entro la fine dell’anno, rappresenta uno dei tasselli centrali della nuova strategia del traffico cittadino, pensata per migliorare la fluidità stradale e garantire maggiore sicurezza ai pedoni.

Secondo quanto previsto dal Comune, l’ultimo tratto di via Chiari, quello che dal civico 21 conduce all’incrocio con via San Rocco, diventerà a senso unico in salita, eliminando quindi la possibilità di accedere da via San Rocco. Nel resto della via resterà invece attivo il doppio senso di circolazione. La mappa allegata al piano distingue chiaramente le due porzioni: in giallo il nuovo senso unico, in azzurro il tratto che mantiene la viabilità attuale.

La modifica, spiegano dal Comune, si inserisce nell’aggiornamento del Piano del Traffico e porta con sé una serie di benefici. In primo luogo, la riduzione del volume di traffico in uscita su via XXV Aprile, un incrocio considerato particolarmente critico sulla base delle analisi storiche degli incidenti. In secondo luogo, il divieto di ingresso da via San Rocco consentirà di creare una zona pedonale più sicura, mettendo al riparo i passaggi più esposti.

La nuova viabilità sarà accompagnata dalla posa di segnaletica orizzontale e verticale, studiata per risultare immediatamente chiara sia ai residenti sia a chi raggiunge Valmadrera per lavoro, considerando la presenza di diverse aziende nella zona.

Il Comune, nel comunicato ufficiale, esprime fiducia sul fatto che questa modifica possa contribuire a rendere la città più sicura, più ordinata e più vivibile: una scelta che si colloca in continuità con i lavori di manutenzione e con gli interventi sull’accessibilità dei marciapiedi già attivi su via XXV Aprile nel tratto tra via Trieste e via Roma.

Con l’attuazione del nuovo senso unico di via Chiari, uno dei primi interventi del pacchetto viabilistico, Valmadrera entra dunque in una fase di riorganizzazione della circolazione pensata per ridurre i punti critici e migliorare il rapporto tra auto, aziende e pedoni in una delle aree più trafficate della città.