Valmadrera celebra il contributo di insegnanti e referente mensa

Omaggio a tre insegnanti dell’Ics di Valmadrera in pensione

Salutata anche la referente per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole valmadreresi

VALMADRERA – Prima della seduta della Giunta di lunedì 6 ottobre, l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a tre insegnanti dell’Ics di Valmadrera che hanno concluso il loro percorso lavorativo nelle scuole del territorio.

Germana Valsecchi e Rosanna Rocco, dopo precedenti esperienze, hanno insegnato presso la Scuola Primaria Leopardi. Entrambe hanno sottolineato il positivo rapporto di collaborazione con le colleghe e la soddisfazione nel vedere i risultati raggiunti dai bambini al termine del percorso scolastico.

Domenica Tomaselli, invece, ha insegnato Lettere presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Valmadrera dal 2015, dopo aver prestato servizio in Provincia di Bergamo.

Al momento del saluto era presente anche la neo pensionata Loredana Cesare, che per anni è stata referente della ditta Sodexo per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole valmadreresi.

Il Sindaco ha ringraziato le insegnanti per l’impegno profuso con i numerosi bambini e ragazzi di Valmadrera, contribuendo alla loro crescita e alla formazione di cittadini attivi nella comunità. Ha inoltre sottolineato la presenza costante e la disponibilità di Loredana Cesare, la cui collaborazione è stata fondamentale per il corretto funzionamento del servizio mensa.