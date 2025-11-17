Valmadrera celebra la Festa del Ringraziamento con gli agricoltori

Benedizione dei mezzi agricoli, corteo e ricordo dei caduti per celebrare la tradizione del ringraziamento

“Questo momento nasce dal rapporto quotidiano degli agricoltori con la natura”

VALMADRERA – La pioggia non ha fermato la tradizionale Festa del Ringraziamento a Valmadrera, che ha visto la partecipazione degli agricoltori del territorio insieme agli amministratori comunali e al parroco.

Il raduno è iniziato alle 9:30 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli con la benedizione dei mezzi agricoli. Alla manifestazione hanno partecipato il Sindaco Cesare Colombo, il Presidente della Comunità Montana Antonio Rusconi, gli Assessori Rita Bosisio e Marcello Butti, il Parroco Don Isidoro Crepaldi e numerosi agricoltori, coordinati da Massimo Cariboni, organizzatore dell’evento.

Massimo Cariboni ha voluto sottolineare il significato profondo di questa festa: “un momento di gratitudine e ringraziamento, che nasce dal rapporto quotidiano degli agricoltori con la natura, capolavoro della grandezza e della bontà di Dio”. Non è mancato il ricordo di Riccardo Villa, per il quale la festa aveva un valore speciale, accompagnato dall’invito a far vivere questo spirito di gratitudine oltre questa giornata, trasformandolo in un vero e proprio stile di vita.

Gli agricoltori sono stati ringraziati da Don Isidoro Crepaldi, che ha sottolineato il loro ruolo di custodi del creato, importante più che mai nell’attuale momento storico. Dopo la benedizione, il corteo dei mezzi agricoli si è diretto verso il monumento ai caduti, per commemorare tutti i defunti, con un pensiero speciale per i giovani agricoltori costretti a lasciare le proprie famiglie per andare in guerra.

Il Sindaco Cesare Colombo ha pronunciato un breve discorso ricordando il valore del lavoro agricolo e l’importanza di rispettare i ritmi della natura, come sottolineato anche dalla CEI nell’anno giubilare. Ha ringraziato gli agricoltori di Valmadrera per la cura del territorio e ha lanciato un appello a custodire la terra, trasmettendo alle nuove generazioni una speranza concreta.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente della Comunità Montana, Antonio Rusconi, che ha evidenziato l’importanza del territorio di Valmadrera all’interno della Comunità Montana e il valore del ringraziamento, un atteggiamento tipico dei nostri nonni che sapevano essere grati anche nei momenti difficili e che, come ricordato da Cariboni, dovrebbe tornare a essere il nostro stile di vita.

