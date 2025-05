Valmadrera cerca due tirocinanti per la Biblioteca Comunale

Le candidature devono essere inviate entro mercoledì 22 maggio

L’esperienza prevede 12 mesi di attività in Biblioteca tra gestione, eventi e supporto alla cittadinanza con retribuzione di 500 euro al mese

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera apre le porte a due nuove figure da inserire in un percorso formativo all’interno della Biblioteca Comunale, aderendo al progetto regionale “Dote Comune”. Si tratta di un’opportunità rivolta a giovani e persone attualmente non occupate, purché maggiorenni e residenti o domiciliate in Lombardia, che desiderino mettersi in gioco in ambito bibliotecario e culturale.

L’iniziativa, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia, offre un tirocinio retribuito della durata di 12 mesi, per un impegno settimanale di 25 ore. Ai partecipanti verrà riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro.

Il tirocinio prevede attività a stretto contatto con il personale bibliotecario, come l’affiancamento nella gestione dei servizi e del patrimonio librario, la collaborazione all’organizzazione degli eventi, il supporto durante le visite guidate scolastiche e l’assistenza logistica durante manifestazioni serali o nei fine settimana.

L’avvio ufficiale del servizio è fissato per martedì 10 giugno 2025. Intanto, chi fosse interessato può consultare l’Avviso completo e scaricare il modulo di domanda direttamente dal sito ufficiale del progetto: dotecomune.it.

Le candidature devono essere inviate entro mercoledì 22 maggio 2025, via email all’indirizzo protocollo@comune.valmadrera.lc.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura.

Per completare la domanda è necessario allegare il modulo compilato, il curriculum in formato europeo firmato, la copia del documento d’identità e del codice fiscale, oltre a eventuali titoli o certificazioni utili alla valutazione.

Per informazioni, chiarimenti o semplicemente per un confronto diretto, è possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale al numero 0341 205112 o scrivere a biblioteca@comune.valmadrera.lc.it. Anche in questo caso, il consiglio è quello di non aspettare l’ultimo momento.