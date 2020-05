Valmadrera. Chiusi l’area giochi a Parè e i varchi d’accesso al mercato

Interventi per il rispetto delle norme anti covid-19

Sistemati gli accessi al piazzale del mercato

VALMADRERA – Nella giornata di ieri, 5 maggio, il comune ha proceduto alla chiusura dei varchi d’accesso al piazzale del mercato ambulanti e del mercato agricolo, per consentire, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

A partire dal prossimo giovedì 7 maggio, accesso contingentato presso l’area mercatale solo dall’ingresso principale, tenendo separato l’ingresso e l’uscita, con apposite transenne già piazzate in loco e pronte per essere posizionate. Contestualmente si è provveduto, così come stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile, alla interdizione dell’area giochi per i bambini, posti nell’area del pratone di Parè, per evitare assembramenti.