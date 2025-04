Valmadrera, completata la riqualifica degli spazi sportivi esterni della scuola media

L’assessore Butti: “Le aree urbane curate creano vortici positivi di socialità ed educazione”

VALMADRERA – Completata come da crono-programma la riqualificazione degli spazi sportivi esterni della scuola secondaria di I grado L.B. Vassena di Valmadrera.



L’intervento, finanziato con fondi dell’amministrazione comunale e il contributo della Timken Foundation, completa la riqualificazione degli spazi sportivi della scuola dopo i lavori dello scorso autunno che avevano interessato la palestra scolastica.

I lavori, eseguiti dalla ditta Sit In Sport Impianti srl, hanno interessato la porzione del campo esterno con posa di resina antitrauma rosso e blu, tracciamento delle linee per la pratica della pallacanestro e della pallavolo e fornitura delle attrezzature (rete e pali da pallavolo, canestri pali e tabellone per la pallacanestro). E’ stata anche riqualificata la pedana del salto in lungo con la posa di resina di colore blu e la sostituzione della sabbia per la vasca di atterraggio.

Soddisfazione emerge dall’assessore allo Sport Marcello Butti: “L’idea generale che ha guidato gli interventi degli ultimi anni è la riqualificazione degli spazi sportivi esistenti, cercando quando possibile di intervenire anche ampliando l’offerta degli sport praticabili sul territorio, adeguando spazi pubblici e gratuiti. Riqualificare aree urbane attraverso lo sport dando colore e sostanza può generare, soprattutto nelle nuove generazioni, passione e rispetto per i beni pubblici. Le aree urbane curate creano vortici positivi di socialità ed educazione, dove la cura per il bene ed il benessere fisico diventano anche la cura per l’altro individuo”.