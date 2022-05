Valmadrera. Completato un altro intervento di riqualificazione del parco di via Casnedi

I lavori sono costati 12mila euro iva compresa

VALMADRERA – È stato completato l’intervento di riqualificazione previsto con variazione di bilancio nel novembre 2021 del Parco di Via Casnedi a Valmadrera, con l’installazione di un tavolo da ping pong, due tavoli per gli scacchi, una rastrelliera per bici, due sbarre per trazioni e una sbarra con anelli.

L’intevento di riqualificazione è costato circa 12mila euro iva inclusa tra attrezzatura e manodopera esclusa.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. e ora proseguono con la riqualificazione del Parco, che aveva visto lo scorso settembre la sistemazione del campo da basket con il rifacimento delle linee e la sostituzione dei canestri.

“L’obiettivo per il prossimo futuro è quello di analizzare le possibilità e compiere in seguito la riqualificazione del campo adiacente al basket, reperendo i fondi tramite bandi o attraverso risorse del bilancio comunale”, spiega il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi.