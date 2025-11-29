Valmadrera. Conclusi i lavori di riqualificazione dei serramenti della biblioteca

Un intervento nel pieno rispetto del valore storico del Fatebenefratelli

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera informa che si sono recentemente conclusi i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dei serramenti interni ed esterni della biblioteca comunale, situata nel “Corpo C” del Centro Culturale Fatebenefratelli, uno dei complessi storico-architettonici più significativi della città.

Il Fatebenefratelli, recentemente al centro del grande intervento che ha restituito alla cittadinanza il “Corpo A” con la Sala Esposizioni e l’Orto Botanico, è sede dei principali servizi e attività culturali della citta: la Biblioteca, l’Auditorium, le sedi delle associazioni nonché appunto l’Orto Botanico Riccardo Villa e la sala esposizioni Spazio FBF. La sua storia parte dall’epoca medievale, in cui era una Casa da nobile dei conti Mandelli, per poi diventare sede dell’Ordine dei frati Fatebenefratelli nel 1700 e venire acquistato dal Comune negli Anni ’80 e presto riconvertito a centro culturale aperto a tutta la comunità.

L’intervento attuale ha riguardato la sostituzione e il restauro degli infissi ormai ammalorati, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, funzionalità ed efficienza energetica, preservando al contempo il valore storico dell’edificio, tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

Come indicato dalla Soprintendenza, tutte le lavorazioni sono state eseguite nel rispetto dei materiali originari:

gli infissi sono stati realizzati in legno, mantenendo forme, colori e caratteristiche compatibili con quelli storici;

gli scuri interni originali sono stati recuperati, restaurati e integrati nei nuovi serramenti, preservando un elemento identitario degli ambienti della biblioteca.

Il risultato è un adeguamento funzionale ed energetico che dialoga pienamente con la natura storica del complesso, già oggetto negli anni di interventi di restauro e valorizzazione.

La progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate all’Architetto Guido Stefanoni in collaborazione con l’Ingegnere Marco Rigamonti, con competenze specifiche sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. La realizzazione dell’intervento è avvenuta a cura della Falegnameria Spandri di Lecco.

L’intervento ha comportato un costo complessivo pari a € 85.000, dei quali circa 11.000 di progettazione e oltre 50.000 per la sostituzione e il restauro degli infissi, interamente finanziato dal bilancio comunale.

Un miglioramento funzionale e una tutela per il futuro

Il completamento dell’intervento consente oggi alla Biblioteca di garantire migliori condizioni di sicurezza, comfort e fruibilità per gli utenti. L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per un intervento che, nel rispetto dei vincoli di tutela, conserva la memoria architettonica del Fatebenefratelli e rafforza il ruolo del complesso come centro vitale della cultura cittadina.

“Era un intervento atteso da anni, sia per motivi di sicurezza, di efficientamento energetico ed estetici. Ringraziamo l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Cultura e i bibliotecari per l’attenzione con cui hanno seguito questo importante intervento di restauro, oltre che l’Architetto Stefanoni e la ditta Falegnameria Spandri di Lecco per il lavoro eseguito”.