Valmadrera. Contributi per l’utilizzo del trasporto pubblico, a breve il bando

Gli interessati devono conservare tutte le attestazioni, in originale, delle spese sostenute

Il Bando verrà formulato nei prossimi mesi in modo da tener conto dell’evoluzione dell’epidemia

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera, nel proprio Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2020/2021 approvato con Deliberazione n. 61/2020, anche per quest’anno scolastico prevede di indire un bando per la concessione di un contributo per gli studenti residenti a Valmadrera, frequentanti le scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado (statali e paritarie) e i Centri di Formazione Professionale (C.F.P.) che nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 utilizzano i mezzi pubblici (autobus e treni) per raggiungere la scuola frequentata.

Il Bando verrà formulato nel corso dei prossimi mesi in modo da tener conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica. Si invitano comunque tutti gli interessati, come già previsto dai bandi degli anni precedenti, a conservare tutte le attestazioni, in originale, delle spese sostenute per il trasporto scolastico (abbonamenti annuali, mensili o settimanali acquistati oltre al tesserino di riconoscimento dello studente rilasciato dall’azienda di trasporto). L’Ufficio Istruzione procederà successivamente a rendere pubblico il bando indicando tutte le modalità e i requisiti necessari per la presentazione delle domande di ammissione al contributo.