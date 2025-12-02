Valmadrera. Contributo per il trasporto scolastico, bando del Comune

Domande entro e non oltre il 31 dicembre
VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera, a seguito dell’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio per l’a.s. 2025/2026, ha deciso di riproporre il bando riguardante l’erogazione di un contributo per gli studenti residenti a Valmadrera (LC), frequentanti le scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie e i Centri di formazione professionale (C.F.P.) che utilizzano i mezzi pubblici (autobus e treni) per recarsi ai propri plessi scolastici relativamente all’anno scolastico 2025/2026.
Il bando, che prevede contributi ammontanti ad 15 euro cadauno e contenente le norme per la partecipazione è disponibile, con il modello di presentazione, sul sito web del Comune di Valmadrera al link https://sportellotelematico.comune.valmadrera.lc.it/procedure%3Ac_l634%3Aco ntributo.scolastico che deve essere presentato entro e non oltre il 31 dicembre 2025 secondo le modalità previste.
Per poter accedere al contributo è necessario possedere un ISEE (Indice di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, da allegare alla domanda. Il contributo può essere richiesto per ogni figlio/a del nucleo familiare frequentante le scuole dei gradi sopra indicati che utilizzi mezzi pubblici per recarsi a scuola.
Per informazioni e/o chiarimenti (Ufficio Istruzione Comune di Valmadrera (tel. 0341.205236/205250).