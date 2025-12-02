Valmadrera. Contributo per il trasporto scolastico, bando del Comune

Domande entro e non oltre il 31 dicembre

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera, a seguito dell’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio per l’a.s. 2025/2026, ha deciso di riproporre il bando riguardante l’erogazione di un contributo per gli studenti residenti a Valmadrera (LC), frequentanti le scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie e i Centri di formazione professionale (C.F.P.) che utilizzano i mezzi pubblici (autobus e treni) per recarsi ai propri plessi scolastici relativamente all’anno scolastico 2025/2026.

Il bando, che prevede contributi ammontanti ad 15 euro cadauno e contenente le norme per la partecipazione è disponibile, con il modello di presentazione, sul sito web del Comune di Valmadrera al link https://sportellotelematico.comune.valmadrera.lc.it/procedure%3Ac_l634%3Aco ntributo.scolastico che deve essere presentato entro e non oltre il 31 dicembre 2025 secondo le modalità previste.

Per poter accedere al contributo è necessario possedere un ISEE (Indice di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, da allegare alla domanda. Il contributo può essere richiesto per ogni figlio/a del nucleo familiare frequentante le scuole dei gradi sopra indicati che utilizzi mezzi pubblici per recarsi a scuola.

Per informazioni e/o chiarimenti (Ufficio Istruzione Comune di Valmadrera (tel. 0341.205236/205250).