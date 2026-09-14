Valmadrera, Croce Rossa in festa tra divertimento e prevenzione

La giornata di festa si è tenuta ieri, domenica 13 settembre al centro sportivo di Civate

Tra le proposte anche le attività per i bambini e il torneo di beach volley Presenti anche i Vigili del Fuoco di Lecco con l’autoscala

VALMADRERA – Una giornata di divertimento e condivisione, arricchita con momenti sportivi e attività di prevenzione. Si è svolta ieri, domenica 13 settembre, la “CRI Valma in festa”, iniziativa organizzata dal comitato Croce Rossa di Valmadrera al centro sportivo Baselone di Civate.

L’appuntamento ha fornito l’occasione per presentare e illustrare le attività promosse dal sodalizio, riservando un occhio di riguardo alla promozione della salute, alla conoscenza delle manovre di primo soccorso e alla misurazione dei principali parametri vitali, a partire dalla pressione sanguigna.

Nel corso della giornata è stato possibile incontrare i volontari della Croce Rossa e partecipare a diverse iniziative di prevenzione. Tra queste, la misurazione della pressione e dei parametri vitali, oltre a dimostrazioni e prove pratiche di BLS-D, rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore, e delle manovre di disostruzione delle vie aeree, sia pediatriche sia per adulti.

Per i più piccoli è stato allestito anche l’ospedale dell’orso con gonfiabili, truccabimbi e la possibilità di cimentarsi in quiz interattivi attraverso Kahoot!.

Alla manifestazione erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Lecco con l’autoscala, gettonatissima dai bambini per un giro esplorativo. A completare l’offerta della giornata il torneo di beach volley 4 contro 4 misto.

GALLERIA FOTOGRAFICA (Si ringrazia Cristian Borelli per il contributo fotografico)