Valmadrera, da lunedì si potrà andare a San Tomaso

Aperti al pubblico il parco di via Fatebenefratelli, quello di via Castagnera e il pratone di Parè

Il sindaco ricorda: “Si confida nel senso di responsabilità dei cittadini, altrimenti richiuderemo gli accessi a parchi e a San Tomaso”

VALMADRERA – Da lunedì 4 Maggio si potrà andare a San Tomaso a piedi lungo sia la strada agro-silvo-pastorale che i sentieri. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Rusconi.

Lo si potrà fare nel rispetto delle disposizioni dettate dal DPCM 26.4.2020 (divieto di assembramento e rispetto della distanza interpersonale).Non sarà comunque possibile accedere con l’auto a via San Carlo Borromeo e Fraz. Belvedere (accesso consentito solo ai residenti).

Non si potrà invece accedere ai parchi gioco di Valmadrera in via Casnedi e in fraz. Sandionigi. Verranno invece aperti al pubblico il parco di via Fatebenefratelli, quello di via Castagnera e il pratone di Parè, nel quale sarà recintata l’area con i giochi, non usufruibile.

“Ci auguriamo, soprattutto per la zona di Parè, che vi sia un uso responsabile, altrimenti, visto il permanere dei rischi di contagio, anche quest’area verrà chiusa – fa sapere il sindaco – Nei giorni dal 5 all’8 maggio, in concomitanza con la chiusura dei parchi gioco, verrà effettuata l’attività di manutenzione e riparazione delle strutture e delle attrezzature presenti. In considerazione della difficoltà di controllarne gli accessi e per evitare rischi di assembramento, con apposita ordinanza verrà invece chiuso il parco del Rio Torto. Si confida nel senso di responsabilità dei cittadini”.