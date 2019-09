Valmadrera, delegazione in visita ai gemelli di Weissenhorn

Nel fine settimana una delegazione valmadrerese dai gemelli tedeschi di Weissenhorn

Il sindaco Antonio Rusconi: “Gemellaggio che rinsalda l’amicizia”

VALMADRERA – Molti gli appuntamenti della delegazione italiana dopo il ricevimento ufficiale in Comune, da parte del Sindaco Rusconi, nell’appuntamento con il Comune gemellato tedesco di Weissenhorn.

Nel pomeriggio di sabato la visita alla parte medievale della città, per secoli sede del contado dei Fugger, noti “banchieri” sia per gli Asburgo che per il Papa , con il primo Comune del tredicesimo secolo, il teatro ligneo e il Museo della città. A seguire vi è stata un’altra importante attività culturale, ovvero la visita all’abbazia di Roggenburg.

La serata “italiana” consisteva principalmente nella cena preparata dagli alunni e dagli insegnanti del CFP Aldo Moro, che ha riscosso un grande successo. Erano presenti anche alunni del corso per falegnami, che hanno esposto i loro prodotti.



Il menù proposto proponeva Sformatino di verdure, ravioli di brasato, scaloppina alla Sorrentina, Bonnet con marrons glacés, Caffè e Limoncello, con l’accompagnamento di vini italiani, mentre in alternativa vi era un menù vegetariano.

La mattina della domenica è stata introdotta dalla celebrazione della Santa Messa nella grande Chiesa di Weissenhorn, dove il Parroco ha più volte salutato le autorità e gli amici di Valmadrera presenti, augurandosi che questo Gemellaggio continui all’insegna della fratellanza tra i popoli.

Poi il Sindaco e gli Assessori hanno visitato la casetta con i prodotti alimentari del CFP Aldo Moro, situato all’interno della festa delle nazioni, che si celebra proprio questa domenica a Weissenhorn.

Infine, la delegazione Italiana ha visitato la più importante azienda della città tedesca, e una delle più importanti di tutta la Germania, la Peri, specialista a livello globale in casseforme e impalcature con 9.500 dipendenti e 1.6 miliardi di fatturato annuo nel 2018. Guidati da uno dei principali dirigenti, Juergen Kuerth, la visita ha messo in evidenza la capacità di innovazione di un’azienda europea che si è sviluppata sui nuovi mercati e Kuerth, oltre a ricordare che la Peri ha 2 importanti stabilimenti nel Nord Italia, ha auspicato che qualche giovane laureato di Valmadrera provi l’esperienza di lavorare alla Peri.



“Si è trattato- ha commentato il sindaco Rusconi – di un’esperienza molto positiva e concreta. Aspettiamo il sindaco Fendt sabato prossimo al concerto Gospel e Domenica mattina in sala Consiglio. Un ringraziamento particolare a Beppe Castelnuovo responsabile Gemellaggio e alla docente delle scuole medie prof.sa Pelucchi, nostra preziosa traduttrice “.