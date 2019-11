Valmadrera, dialogo aperto tra commercianti e Comune

Incontro tra gli esercenti valmadreresi e il sindaco Antonio Rusconi

Incontro organizzato dal Comune e dalla Confcommercio Lecco

VALMADRERA – Numerosi commercianti hanno preso parte giovedì 14 novembre alla serata organizzata dal Comune di Valmadrera, in collaborazione con Confcommercio Lecco, per confrontarsi sulle criticità vissute dal comparto in città e per avanzare delle proposte concrete.

Una riunione molto interessante che ha visto al tavolo il sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi e il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati; presente nella sala del Fatebenefratelli anche il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva.

Il sindaco Rusconi ha chiesto ai commercianti una maggiore collaborazione invitando anche a esprimere al loro interno dei referenti per le singole zone della città, dal centro a Caserta in modo da coordinare al meglio il dialogo e le possibili azioni; la risposta da parte dei negozianti presenti è stata positiva.

Da parte loro gli esercenti, oltre a evidenziare le difficoltà legate alla crisi e alla contrazione dei consumi, hanno rimarcato alcuni problemi, tra cui quelli connessi alla mancanza di parcheggi, ad alcune criticità della viabilità ma anche alla carenza di eventi capaci di animare Valmadrera rendendola più viva e attrattiva. Il presidente Peccati proprio su questo tema ha esortato i commercianti a essere propositivi e a far sentire le loro idee stimolando in primis la Pro Loco locale.

La serata si è conclusa in un clima di proficua collaborazione anche per incontri futuri.