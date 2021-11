La 71esima Festa del Ringraziamento del Mondo Agricolo a Valmadrera

Domenica la benedizione dei mezzi agricoli e l’omaggio ai caduti

VALMADRERA – Il Gruppo Volontari di Sant’Isidoro ha organizzato per questa domenica, 14 settembre, uno degli appuntamento tradizionali a Valmadrera: la Festa del Ringraziamento del Mondo Agricolo che quest’anno celebra la sua 71esima edizione.

Il programma prevede alle ore 9.30 il ritrovo al parcheggio di via Fatebenefratelli, per la benedizione dei mezzi agricoli che poi sfileranno in corteo lungo via Roma per raggiungere il Monumento ai Caduti di tutte le guerre per la deposizione di una corona di fiori.

Alle 10.30 si svolgerà la S. Messa celebrata nella Chiesa parrocchiale alla presenza delle autorità.