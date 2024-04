Valmadrera, donato un amplificatore all’Associazione “Oltre Noi”

L’apparecchio allieterà i momenti di festa con musica e intrattenimento

Tanta gratitudine per la sensibilità manifestata verso il mondo della disabilità

VALMADRERA – Nei giorni scorsi si è tenuta la consegna di un dono tanto inatteso quanto utile e necessario all’associazione “Oltre Noi” di Valmadrera. Alcune attività imprenditoriali locali, come Franceschini Luca elettricista Valmadrera, SAS Suello e Timec di Buscate, nonché un gruppo di amici coordinati da Francesco Franceschini, hanno donato un impianto radiofonico che permetterà di organizzare momenti di festa con musica e intrattenimento sia per tutti gli ospiti della struttura sia in occasione di feste o eventi.

L’apparecchio di amplificazione permetterà anche tramite connessione Wi-Fi di collegare computer o smartphone, così da poter sfruttare tutti gli applicativi musicali. In un momento semplice ma intenso e cordiale, Franceschini con alcuni amici, ha consegnato l’amplificatore alla presenza dei rappresentanti dell’associazione Oltre Noi, della cooperativa arcobaleno, della fondazione Sacra Famiglia e dell’Amministrazione Comunale.

Da parte di ciascuno si è espressa riconoscenza e gratitudine per la sensibilità manifestata verso il mondo della disabilità nella convinzione che ogni gesto di aiuto è indice di una sensibilità umana e culturale che va oltre al valore dello stesso.