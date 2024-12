Valmadrera. Dopo il restyling inaugurata la palestra delle scuole medie

Rimessa a nuovo grazie al contributo fondamentale di 100.000 dollari di Timken Foundation

Sono quasi terminate, inoltre, le opere del campo esterno polifunzionale

VALMADRERA – Taglio del nastro, sabato mattina, per l’inaugurazione della palestra delle scuole medie di Valmadrera, rimessa a nuovo grazie al contributo fondamentale di 100.000 dollari da parte della Timken Foundation, fondazione appunto collegata con l’azienda Groeneveld-Beka con sede anche a Valmadrera.

Presenti il sindaco Cesare Colombo, l’assessore allo sport Marcello Butti e il resto della giunta, numerosi consiglieri e rappresentanti delle società sportive e dell’oratorio che utilizzano la palestra, Vincenzo Bambini, Plant Manager della Groeneveld-Beka Italia, accompagnato dal dirigente valmadrerese Beppe Castelnuovo.

Le opere interne alla palestra prevedevano la tinteggiatura completa, il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione di tutte le attrezzature sportive e l’applicazione di protezioni certificate per i muri perimetrali e i pilastri e la fornitura di nuovi arredi. Inoltre, sono quasi terminate le opere del campo esterno polifunzionale, che prevedevano la rimozione delle vecchie strutture per il basket, la fresatura e il rifacimento del sottofondo, e, per ragioni di temperatura, rimandata a primavera, l’applicazione di un manto sportivo a base di resina e la successiva tracciatura con la predisposizione per il gioco del basket e del volley.

Sono intervenuti, dapprima il sindaco Cesare Colombo che ha evidenziato l’importanza di una struttura nuova che serve per la scuola e per lo sport di base della nostra città, il dottor Bambini, che ha ricordato anche il precedente intervento all’orto botanico del centro culturale Fatebenefratelli e il grande valore sociale di questa nuova opera e la dirigente scolastica, Stefania Perego, che ha evidenziato come la palestra, soprattutto così sistemata, è la struttura più frequentata e più amata dagli alunni. Una nuova opera, dunque, che viene inaugurata nella comunità, frutto di collaborazione positiva tra il Comune e un’importante azienda del territorio.