Valmadrera: due nuove vigilesse a rinforzare la Polizia Locale associata

Il Comune di Valmadrera assume due nuove agenti di Polizia Locale

Giovani agenti, implementano l’organico della polizia cittadina

VALMADRERA – Il Corpo di Polizia Locale di Valmadrera-Malgrate-Oliveto Lario è stato incrementato con l’assunzione di due nuovi agenti da parte del Comune di Valmadrera. Dal 1 dicembre hanno preso servizio le agenti Valentina Ratti e Monica La Salvia rispettivamente di anni 31 e 30.

Le assunzioni vanno a sostituire un agente che in precedenza si era trasferito presso altro Comando e l’impiegata amministrativa. “Con l’assunzione – spiega il sindaco Antonio Rusconi – l’amministrazione comunale ha confermato l’impegno ad implementare un servizio carente d’organico e rafforzare la vigilanza sulla città”.

In attesa del corso per neo assunti, organizzati dalla Regione, le nuove agenti svolgeranno il servizio in affiancamento ai colleghi.

“Con l’assunzione dei due nuovi agenti – afferma il sindaco – si intende offrire maggiori risorse al territorio, con ricadute positive sia per quanto riguarda la sicurezza che la gestione viabilistica. Auspico che entrambe possano divenire un nuovo punto di riferimento per i Cittadini, e rivolgo loro il benvenuto dell’Amministrazione Comunale e gli auguri di buon lavoro”.

Soddisfatto il comandante Cristian Francese: “Con l’assunzione nel corso dell’anno 2020 di quattro nuovi agenti, di cui due per il Comune di Malgrate e due per il Comune di Valmadrera il Corpo Associato di Polizia Locale il Comando ha acquisito nuovi validi elementi da valorizzare, con un rinnovamento e ringiovanimento del personale. A seguito di un periodo iniziale di formazione come affermato dal sindaco credo che entrambe le nuove agenti cosi come i due agenti assunti dal Comune di Malgrate possano divenire una preziosa risorsa per il Comando e per la cittadinanza”