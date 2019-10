Valmadrera e i bimbi di Chernobyl, il ringraziamento del sindaco alla Comitato

La Giunta Comunale di Valmadrera incontra la Fondazione Aiutiamoli a Vivere

Il Comitato valmadrerese accoglie nell’estate i bambini ucraini

VALMADRERA – Giovedì pomeriggio, la Giunta Comunale ha ricevuto il Comitato di Valmadrera della Fondazione Aiutiamoli a Vivere per l’accoglienza di bambini bielorussi.

A distanza di 33 anni dal disastro di Chernobyl, nonostante l ‘evacuazione di una parte della popolazione, sono ancora tanti i bambini e le famiglie costrette a vivere in zone solo apparentemente non contaminate. Il Comitato di Valmadrera ha scelto di accogliere i bambini dai 7 ai 9 anni nel periodo scolastico del mese di ottobre e ognuno può fare un’esperienza di due/ tre anni.

Il Comitato organizza poi la vacanza estiva per i bambini che hanno superato i 9 anni.

“È parso dunque giusto – ha affermato il sindaco Antonio Rusconi – ricevere e ringraziare queste famiglie per un volontariato che ha chiamato il gemellaggio della solidarietà”.

Ha dunque premiato William Ravara, coordinatore dei genitori, che ha auspicato che altre famiglie si uniscano a questa bellissima esperienza. A seguire Natalia Kirsanova per la seconda volta a Valmadrera come interprete ha sottolineato il valore culturale ma soprattutto di aiuto e sostegno alle famiglie di questi ragazzi e ha presentato Natalia Ergasheva la loro insegnante. Poi un piccolo scambio di doni, un coro in italiano dei ragazzi e la festa finale.