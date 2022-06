Valmadrera e Malgrate, il Prefetto consegna la Costituzione ai neo-maggiorenni

VALMADRERA/MALGRATE – Si è svolta venerdì nel tardo pomeriggio la consegna della Costituzione con i diciottenni di Valmadrera e Malgrate, alla presenza del Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio.

Il Prefetto invece ha illustrato come la lettura della Costituzione invita a ripensare ai diritti ma anche ai doveri che ognuno deve avere come comportamento civile e, parlando dei primi 12 articoli, ha evidenziato i verbi, come impegno dei Padri Costituenti a riconoscere le autonomie locali e a promuovere le possibilità per ogni cittadino di studiare, essere rispettato, godere della propria libertà.