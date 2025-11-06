Valmadrera: esercitazione dei Vigili del Fuoco presso l’Azienda Collini

L’8 novembre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco svolgerà un’esercitazione operativa

L’iniziativa è finalizzata a testare la capacità di risposta e coordinamento del personale in caso di emergenza chimico-industriale

VALMADRERA – Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco nella mattinata di sabato 8 novembre 2025, a partire dalle ore 9:00, sarà impegnato in una esercitazione operativa che avrà luogo presso l’Azienda Collini S.p.A. di via Baselone a Valmadrera.

L’iniziativa, concordata con la direzione aziendale che si occupa di sicurezza, è finalizzata a testare la capacità di risposta e il coordinamento operativo del personale dei Vigili del Fuoco in caso di emergenza di tipo chimico-industriale. Lo scenario simulato prevede la rottura di un fusto contenente cianuro e il successivo sversamento del prodotto all’interno dell’area aziendale, con conseguente attivazione del Piano di Emergenza Interno e richiesta di soccorso attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.

Per evitare interferenze sulla viabilità e sulle attività produttive delle agenzie limitrofe, l’attività si svolgerà senza l’attivazione del Piano di Emergenza Esterno.

All’esercitazione parteciperanno squadre operative del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, della sede distaccata di Valmadrera e personale del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Le operazioni comprenderanno le consuete manovre di valutazione, messa in sicurezza dell’area e decontaminazione, secondo le procedure operative previste per tali scenari. Il coordinamento dell’attività sarà affidato al Funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco di Lecco in collaborazione con la direzione aziendale.

L’iniziativa, che si concluderà indicativamente alle ore 10.00, rientra nel programma periodico di addestramento e aggiornamento tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volto a garantire la massima efficacia nelle operazioni di soccorso e nella gestione delle emergenze che coinvolgono sostanze pericolose.