Valmadrera. Ex Villa Ciceri, Aler Lecco riavvia il cantiere: lavori conclusi entro fine giugno

Dopo lo stop per il fallimento della precedente ditta

Aler Lecco affida l’intervento a Riva Giardini Spa

VALMADRERA – Sono stati ufficialmente consegnati da Aler Lecco i lavori per il completamento dei parcheggi e del parco a verde nell’area dell’ex Villa Ciceri, tra via F. Rocca e piazza Citterio, segnando un nuovo passo avanti per uno degli interventi attesi a Valmadrera.

Il cantiere, come noto, aveva subito un’interruzione forzata in seguito al fallimento della precedente ditta aggiudicataria. Una situazione che aveva imposto alla stazione appaltante l’avvio delle procedure amministrative necessarie a definire con precisione lo stato delle opere già realizzate e a quantificare gli interventi ancora da portare a termine per giungere al completamento del progetto.

Superata questa fase, l’intervento è stato affidato alla nuova impresa incaricata, la Riva Giardini Spa di Lurago d’Erba, chiamata a portare a compimento le opere previste. Il cronoprogramma stabilisce in 90 giorni il tempo utile per ultimare i lavori. L’obiettivo indicato è quello di rendere disponibili i nuovi parcheggi e le aree verdi entro la fine del prossimo mese di giugno, restituendo così alla comunità valmadrerese uno spazio riqualificato e fruibile.