Valmadrera, festa alla casa di riposo per il centenario di Giuseppe Ruberto

La festa per il centenario si è svolta in casa di riposo rispettando le normative anticovid

Calabrese di origine, Ruberto è arrivato a Valmadrera nel 1966. Padre di 5 figli e nonno di numerosi nipoti

VALMADRERA – Grande festa ieri, venerdì 28 agosto alla casa di riposo Opera Pia Magistris per il centenario di Giuseppe Ruberto.

Nato in Calabria e precisamente a Serra San Bruno nel 1920, Ruberto si è trasferito a Valmadrera nel 1966. E’ attualmente la persona più anziana residente in città con l’originalità, sottolineata dal sindaco Antonio Rusconi, di essere un uomo e non una donna la persona più anziana di Valmadrera.

Residente fino a marzo dell’anno scorso in via Casnedi, Ruberto è poi entrato in casa di riposo dove è stato festeggiato in modalità esclusivamente antiCovid dai 5 figli (Antonio, Pasquale, Biagio, Mario e Maria) e dai numerosi nipoti.

Il sindaco Rusconi, l ‘assessore Bosisio, la Giunta, le volontarie della Casa di Riposo hanno partecipato a questo momento di gioia con tutti i familiari ringraziando il personale della Casa di Riposo che in un momento di difficoltà particolare lo ha permesso.