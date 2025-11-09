Valmadrera, festa con la città gemella tedesca Weissenhorn: la cena preparata dagli studenti del CFP Moro

Gli studenti del terzo anno del corso per cuochi e sala/bar del CFP A.Moro guidati da cuochi e docenti hanno preparato un’eccellente cena italiana
Presente alla serata la presidente del Comitato gemellaggi di Valmadrera Fiorenza Pelucchi con altri componenti del gruppo e il presidente della Consulta dello Sport Massimo Manzoni
VALMADRERA – Continuano le attività nelle città gemellate con Valmadrera. Protagonista ancora una volta è la città tedesca di Weissenhorn, dove sabato 8 novembre si è tenuta la ormai tradizionale serata italiana.
Gli studenti del terzo anno del corso per cuochi e sala/bar del CFP A. Moro guidati da cuochi e docenti hanno preparato un’eccellente cena italiana, servita dagli stessi ragazzi ad un pubblico di più di 50 ospiti tedeschi. La Realschule, un grande istituto scolastico di Weissenhorn ha messo a disposizione la cucina e l’aula magna per l’evento, mentre il comitato gemellaggio tedesco ha fatto gli onori di casa. Tutti gli studenti sono stati ospitati dalle famiglie locali.
Presente alla serata la presidente del Comitato gemellaggi di Valmadrera Fiorenza Pelucchi con altri componenti del gruppo e il presidente della Consulta dello Sport Massimo Manzoni, che ha colto l’occasione per prendere accordi per uno scambio sportivo nei mesi futuri.
In questo modo i gemellaggi crescono, cercando di raggiungere differenti ambiti di interesse, non ultimo il prossimo anno è in programmazione anche un evento legato all’ambito artistico.