Valmadrera, grande successo per il concerto del 2 gennaio a Villa Cipressi

VALMADRERA – Straordinaria partecipazione di pubblico per il concerto del gruppi Tinere Harpa che si è tenuto lo scorso 2 gennaio nella suggestiva Sala del Pergolato di Villa Cipressi. Il numerosissimo pubblico, accorso per assistere all’esibizione, è rimasto letteralmente incantato dalla qualità e dall’intensità della proposta musicale, tanto che si è reso necessario predisporre anche la sala attigua per accogliere le tante persone presenti.

L’evento si è inserito nel magico contesto del Giardino di Natale allestito a Villa Cipressi,

contribuendo a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e suggestiva, in perfetta armonia tra musica, luce e paesaggio. Il Giardino di Natale resterà aperto al pubblico fino al prossimo 6 gennaio, offrendo ancora a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere questa atmosfera unica.

Il Sindaco di Varenna Mauro Manzoni ha espresso grande apprezzamento per gli artisti e per il gruppo, sottolineando in particolare la professionalità e la delicatezza di Davide Negretti, capace di proporre brani perfettamente in sintonia con la realtà di Varenna e con la straordinaria cornice di Villa Cipressi, valorizzandone l’identità e il fascino senza tempo.