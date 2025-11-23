Valmadrera. Grande successo per la Cena della Solidarietà con 125 partecipanti

Gli ospiti presenti a sostegno dei progetti locali

VALMADRERA – La tradizione è stata rispettata anche quest’anno: 125 persone, tra imprenditori ed esponenti del mondo del sociale, hanno partecipato alla cena degli imprenditori e della solidarietà, svoltasi venerdì 21 novembre presso il ristorante “Il Terrazzo”.

In un clima di grande partecipazione, è stato innanzitutto presentato l’opuscolo curato anche quest’anno da Gianni Magistris, che illustra tutti i fondi raccolti dal 2002 a oggi, per un totale di oltre 1.500.000 euro destinati a diverse finalità.

Il primo intervento è stato quello del sindaco Cesare Colombo, che ha ringraziato tutti i presenti e ha illustrato in particolare uno dei due progetti finanziati: gli arredi per la nuova caserma dei vigili del fuoco, i cui lavori inizieranno a breve.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza sociale della presenza del corpo dei vigili del fuoco volontari a Valmadrera, ha presentato gli altri sindaci presenti coinvolti nell’iniziativa e ha ringraziato i membri del Fondo della Comunità di Valmadrera per le proposte avanzate e per l’organizzazione della cena.

Il parroco, Don Isidoro Crepaldi, ha presentato il secondo progetto finanziato: il restauro della cappella della Madonna di Lourdes, di grande valore artistico e religioso, i cui lavori prenderanno avvio a breve. Ha inoltre illustrato una serie di interventi che la parrocchia affronterà nei prossimi mesi, tra cui il completamento del pavimento della chiesa parrocchiale.

È intervenuto Paolo Dell’Oro, direttore della Fondazione Provinciale del Lecchese, che ha ricordato come il Fondo della Comunità di Valmadrera sia tra i primi istituiti e tra i più attivi, sottolineando inoltre come stiano aumentando sul territorio le realtà comunali che si dotano di un fondo analogo.

Il presidente del Fondo di Valmadrera, Antonio Rusconi, ha sottolineato come il fondo rappresenti uno strumento concreto per fare del bene, grazie anche al supporto istituzionale della Fondazione Provinciale. Ha ricordato alcuni fondi chiusi nell’ultimo anno, “Dopo Simona” e “Per ricordare Sam”, che hanno comunque raggiunto risultati significativi, e ha citato il fondo “A’ Marco’rd”, avviato quest’anno in memoria del giovane Marco Maggi.

A conclusione, Rusconi ha ricordato la figura dell’ex sindaco Nicola Perego, recentemente scomparso, quale esempio di impegno civico per il bene comune di Valmadrera e per la sua costante partecipazione alla cena di solidarietà.

Durante la serata è stato presentato anche un importante volume realizzato da Gianni Magistris e Vincenzo Dell’Oro, la cui presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 6 dicembre. Il libro propone la traduzione in dialetto lecchese dell’Inferno di Dante, arricchita dalle illustrazioni di Romeo Sozzi.