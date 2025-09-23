Valmadrera. Grande successo per la serata “Genitori a scuola di…sport”

Iniziativa organizzata dalla Consulta dello Sport

Ha partecipato la dottoressa Claudia Oddo, psicologa dello sport

VALMADRERA – L’Auditorium del Centro Fatebenefratelli di Valmadrera ha registrato una buona partecipazione durante la serata organizzata dalla Consulta dello Sport, nell’ambito del Mese dello Sport attualmente in corso a Valmadrera.

“Genitori a scuola di… sport” è stato il tema della serata durante la quale la dottoressa Claudia Oddo, psicologa dello sport, ha offerto a genitori e tecnici di diverse società sportive del lecchese una presentazione chiara ed esaustiva sui molteplici aspetti dell’approccio all’attività sportiva per bambini e ragazzi.

Durante la serata sono stati affrontati diversi temi, tra cui il ruolo distintivo di genitori, tecnici e dirigenti, e l’importanza di una comunicazione corretta tra genitori e figli, con un consiglio fondamentale: evitare di caricare sui giovani atleti i propri desideri o aspettative personali.

Particolarmente interessanti sono state l’analisi di recenti episodi avvenuti sui campi di varie discipline, caratterizzati da comportamenti inappropriati da parte di genitori, e la sessione di role-playing, in cui i partecipanti sono stati invitati a immedesimarsi nelle diverse figure, giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti, per proporre soluzioni a potenziali situazioni di conflitto.

Il Presidente della Consulta dello Sport, Massimo Manzoni, si è detto molto soddisfatto, ringraziando calorosamente i partecipanti e la dottoressa Oddo per la presentazione chiara e coinvolgente. Particolarmente apprezzati sono stati anche gli interventi del pubblico, che hanno offerto spunti preziosi e suggerito temi interessanti per futuri incontri di approfondimento e crescita.