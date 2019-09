Valmadrera. In 200 alla cena spagnola della Polisportiva

Raccolti 2000 euro per il nuovo campo in sintetico

Tutto esaurito per la cena organizzata dalla Pol. Valmadrera

VALMADRERA – Tutto esaurito alla cena spagnola che si è tenuta nella serata di sabato sera 7 settembre all’oratorio maschile di Valmadrera. L’appuntamento è stato organizzato dal Comitato per il campo in sintetico per raccogliere risorse per i 115000 euro sugli oltre 320.000 che mancano per terminare il pagamento dello stesso.

“Un grazie particolare ad Aromi per la generosità dimostrata nel predisporre la cena”. Presenti, oltre al presidente Monti e ai numerosi esponenti del Comitato, il parroco don Isidoro Crepaldi che ha sottolineato l’importanza educativa dell’oratorio e delle strutture come il campo nuovo.

Il sindaco Antonio Rusconi, con l’assessore Martina Dell’Oro e i consiglieri Piazza e Colombo, ha sottolineato il valore della proposta della Polisportiva per tanti giovani. Ricordata nella serata Lorella Rinaldi recentemente scomparsa e componente del Comitato.

Il Presidente del Comitato Alberto De Pellegrin si è dichiarato molto soddisfatto per la partecipazione e la serata passata in allegria: nella serata sono stati raccolti 2000 euro.