Valmadrera, in Comune il saluto a due storiche dipendenti della RSA

Wilma Cortesi e Simonetta Dell’Oro in pensione

Il ringraziamento del Comune per il loro servizio alla casa di riposo

VALMADRERA – Mercoledì pomeriggio la Giunta ha salutato due dipendenti, Wilma Cortesi e Simonetta Dell’Oro, che hanno terminato il loro servizio presso la RSA Opera Pia Magistris. Presente anche la responsabile Marcella Rusconi .

Wilma Cortesi ha iniziato a frequentare la Casa di riposo di Valmadrera come volontaria e poi ha frequentato il primo corso ASA al CFP Aldo Moro avendo come insegnanti Virginio Brivio e Giovanna Butta. Ha iniziato a lavorare come ASA in Villa Serena e poi all’Opera Pia come dipendente della cooperativa. Ha partecipato successivamente al concorso indetto dal Comune di Valmadrera ed ha prestato il suo servizio presso la RSA per 25 anni.

Simonetta Dell’Oro ha lavorato come ASA presso la Casa di Riposo per 30 anni: 26 come ASA e gli ultimi 4 anni in portineria. Ha affermato che la Casa di Riposo è stato un pezzo della sua vita che l’ ha aiutata a comprendere gli altri .

Il sindaco Antonio Rusconi ha ringraziato per l’ impegno in un ambito dove conta un di più di affetto e condivisione per i nostri anziani .