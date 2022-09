La preside ha lasciato l’Istituto Comprensivo di Valmadrera dopo tre anni scolastici

“Grazie a tutti per aver creduto nella mia visione di Scuola sempre viva, dinamica e inclusiva”

VALMADRERA – In occasione del Consiglio Comunale che si è tenuto ieri, giovedì 29 settembre, il Sindaco Antonio Rusconi ha avuto modo di leggere la lettera di saluti della professoressa Carmela Teodora Carlino, che negli ultimi tre anni scolastici ha diretto l’Istituto Comprensivo di Valmadrera in qualità di Preside.

Alla professoressa Carlino, che dal 1 settembre ha preso servizio presso l’Istituto Rota di Calolziocorte, è subentrata, in qualità di reggente, la professoressa Stefania Perego, la quale aveva già precedentemente ricoperto tale ruolo sempre presso l’Istituto valmadrerese.

“Oggi termina il mio servizio presso l’I.C. di Valmadrera per iniziare un nuovo percorso professionale presso l’I.I.S. “Rota” di Calolziocorte: desidero perciò porgere a tutti il mio saluto e il mio ringraziamento per quanto abbiamo vissuto e costruito insieme in questi tre anni” – si legge nella lettera – “Siamo cresciuti insieme attraverso l’impegno e il dialogo, la vivace fermentazione delle idee, il confronto costruttivo, il senso di appartenenza alla scuola, la forte voglia di sostenere la crescita umana, culturale e sociale delle alunne e degli alunni”. Clicca qui per la versione integrale.