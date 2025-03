Valmadrera in Inghilterra per il “Buckingham Ablaze”

Un’opportunità di scambio culturale e amicizia tra le città gemellate

Visita ed esercitazioni presso la caserma della “Fire Brigade” di Buckingham

INGHILTERRA – Una delegazione di Valmadrera è stata invitata a Buckingham, in Inghilterra, il secondo weekend di marzo, per partecipare alla celebrazione del “Buckingham Ablaze“, in occasione del tricentenario del Grande Incendio che devastò la città.

Numerose le manifestazioni legate alla storia e alle tradizioni locali, con i vigili del fuoco inglesi protagonisti degli eventi. Particolarmente interessante è stata la visita e le esercitazioni presso la caserma della “Fire Brigade” di Buckingham, alla quale hanno partecipato anche due volontari dei vigili del fuoco di Valmadrera, Luca Ranza e Mattia Bertuzzo, già invitati in occasione del gemellaggio ufficiale che si è svolto a gennaio a Valmadrera.

Agli eventi della città gemellata hanno partecipato anche la presidente del Comitato Gemellaggi di Valmadrera, Fiorenza Pelucchi, e l’assessore ai Servizi Sociali, Rita Bosisio, che hanno vissuto un’autentica “full immersion” nella realtà britannica.

L’assessore Rita Bosisio ha avuto l’opportunità di incontrare alcuni membri dell’Università della Terza Età di Buckingham, un’associazione che opera attivamente da molti anni. “È stato interessante constatare come la cultura dei gemellaggi sia una parte integrante della città di Buckingham, testimoniata dall’ospitalità offerta alle famiglie inglesi che accolgono amici provenienti dalle città gemellate tedesche e francesi, a cui ora si aggiunge la città italiana di Valmadrera. In questo modo, aumentano le opportunità di scambio e di creazione di nuove amicizie in Europa, grazie all’impegno dei comitati gemellaggi particolarmente attivi” conclude l’assessore Rita Bosisio.