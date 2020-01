Valmadrera, in servizio un nuovo agente di Polizia Locale

Al lavoro un nuovo agente di Polizia Locale a Valmadrera

Si tratta di Sara Ciarrocchi, sostituisce un collega trasferito ad un altro comando

VALMADRERA – Il Corpo di Polizia Locale di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario è stato incrementato con l’assunzione di un nuovo agente da parte del Comune di Valmadrera.

Da oggi, giovedì, ha infatti preso servizio la dott.sa Sara Ciarrocchi, 39 anni, laureata in Giurisprudenza presso l’università Milano Bicocca.

Questa assunzione ha permesso la sostituzione sostituisce di un agente di Polizia Locale, trasferito presso altro Comando, confermando così l’impegno dell’Amministrazione comunale ad implementare un servizio carente d’organico e a rafforzare la vigilanza sulla Città.

In attesa del corso per neo assunti, organizzato dalla Regione, la nuova agente svolgerà il servizio in affiancamento ai colleghi.

“Con l’assunzione dei nuovi agenti – afferma il sindaco Antonio Rusconi – si avrà la possibilità di offrire maggiori risorse al territorio, con ricadute positive sia per quanto riguarda la sicurezza che la gestione viabilistica. Si tratta di un nuovo punto di riferimento per i Cittadini, a cui rivolgiamo il benvenuto dell’Amministrazione Comunale e gli auguri di buon lavoro”.