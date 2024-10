Valmadrera. In tanti alla castagnata del Corpo Musicale Santa Cecilia

Successo per il tradizionale appuntamento del Corpo Musicale valmadrerese

Sabato 12 ottobre l’open day

VALMADRERA – Grande successo per la castagnata organizzata nel weekend dal Corpo Musicale Santa Cecilia. Un appuntamento oramai consolidato, che si svolge da più di 15 anni a Valmadrera, reso speciale dai musicanti e dai preziosi volontari che con impegno ed entusiasmo sono riusciti ad accogliere le tante persone che hanno potuto così degustare le autunnali castagne ma anche polenta, brasato, salamelle e costine.

Il tutto allietato da ottima musica, anche grazie alla presenza dei ragazzi che quest’estate hanno partecipato al campo estivo musicale si Resinelli organizzato da corpo musicale Marco d’Oggiono, che ogni anno è ospite della manifestazione.

Il presidente del Corpo Musicale valmadrerese Massimo Erroi ha espresso profonda gratitudine nei confronti di tutti i partecipanti e volontari che hanno reso possibile l’evento.

Per chi ha voglia di imparare a suonare uno strumento musicale, il prossimo evento in programma sarà l’Open Day della Scuola Allievi, il giorno sabato 12 ottobre dalle ore 14.30 alle 16.30 presso la sede della banda, in via San Martino 1, Valmadrera.