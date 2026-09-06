Valmadrera. Inaugurato il nuovo nido comunale ‘Le Coccinelle’

44 posti disponibili nella nuova struttura di via Bovara, finanziata grazie al Pnrr

Partecipata la cerimonia di inaugurazione venerdì

VALMADRERA – Venerdì 4 settembre è stato inaugurato a Valmadrera, in via Bovara 20/a, il nuovo Nido comunale “Le Coccinelle”. Alla cerimonia, aperta dal taglio del nastro, hanno preso parte le istituzioni del territorio e i cittadini.

La struttura, che ha già accolto i primi bambini a partire dal 1° settembre, sostituisce il precedente nido comunale e ne amplia significativamente la capacità: da 19 a un massimo di 44 posti (37, con possibilità di incremento fino al 20%). Ad oggi frequentano il servizio 11 bambini già in continuità dal nido precedente, a cui si aggiungeranno 14 nuovi inserimenti tra fine settembre e inizio ottobre e altri 15 entro metà ottobre, per un totale di 40 bambini.

L’opera, la cui prima pietra era stata posata il 15 aprile 2024, è stata realizzata nell’ambito del PNRR (Missione 4 – Istruzione e ricerca, investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia”), con un finanziamento europeo di 1.670.000 euro a cui si aggiungono 1.170.000 euro del Comune di Valmadrera, per un investimento complessivo di oltre 2,8 milioni di euro.

L’edificio, sviluppato su un unico piano, è stato progettato secondo elevati standard di sostenibilità ed efficienza energetica: è classificato NZEB (edificio a energia quasi zero) in classe energetica A4, dotato di impianto fotovoltaico, riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti senza utilizzo di gas metano, ventilazione meccanica controllata e sistema di recupero delle acque piovane. Gli spazi comprendono tre aule per le attività educative, due atelier polifunzionali, un’area collettiva centrale e un giardino di oltre 750 mq.

“Il nuovo nido non è soltanto una struttura innovativa, pensata con attenzione alla sostenibilità e al benessere dei bambini – ha dichiarato il Sindaco Cesare Colombo – ma è soprattutto un servizio fatto di persone, che si prendono cura dei più piccoli e affiancano le famiglie nel loro percorso di crescita. È un modo concreto con cui, tutti insieme come comunità, vogliamo custodire, sostenere e far crescere i nostri bambini, che sono la speranza per un futuro migliore”.

La gestione del servizio è affidata all’Impresa Sociale Girasole, tramite la cooperativa Sineresi, nell’ambito del Consorzio Consolida di Lecco, che segue anche i servizi per la prima infanzia di numerosi altri comuni del territorio.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Prefetto di Lecco Paolo Ponta, la Presidente della Provincia Alessandra Hofmann, l’allora Sindaco Antonio Rusconi, l’architetto Beppe Origo, il responsabile dell’Area Servizi Sociali del Comune Roberto Fumagalli e l’Assessore Rita Bosisio, il consigliere del CdA dell’Impresa Sociale Girasole Giuseppe Borgonovo, la Presidente della cooperativa Sineresi Angela Palleschi, il parroco don Isidoro Crepaldi, amministratori e consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, sindaci e rappresentanti dei Comuni del territorio, tra cui il Sindaco di Civate Angelo Isella, la Vicesindaco di Galbiate Maria Butti e la Vicesindaco di Pescate Miriam Lombardi.

Richiamando l’articolo 3 della Costituzione, Antonio Rusconi ha ricordato che è compito della Repubblica, e quindi anche dei Comuni, “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, sottolineando come questo servizio ne sia una concreta applicazione.

La Presidente della Provincia Alessandra Hofmann ha evidenziato come in questo periodo la provincia stia inaugurando diversi asili nido e scuole primarie, “a dimostrazione dell’attenzione delle Amministrazioni, che hanno saputo cogliere l’opportunità dei fondi PNRR aggiungendo anche risorse proprie”, aggiungendo che “la bellezza di questo nido è che la progettazione costruttiva e l’offerta didattica sono state realizzate partendo dal centro, cioè dai bambini”.

Il Prefetto Paolo Ponta ha invece ricordato che “il nido non si sostituisce alla famiglia, ma è fondamentale per garantire la vera parità dei diritti: non ha senso parlare di maternità che non ostacola le carriere e di conciliazione famiglia-lavoro se non si mettono a disposizione dei servizi che consentano tutto questo”.

Il Sindaco ha voluto quindi ringraziare in particolare Antonio Rusconi, che ha ha avviato l’opera quando era Sindaco, gli uffici e i tecnici comunali che ne hanno seguito la realizzazione, l’architetto Beppe Origo per il coordinamento dei lavori, le imprese esecutrici Pavoni Spa e Grisenti Spa e lo studio AT&T Progettazione Integrata di Brescia per il progetto esecutivo. Un ringraziamento è andato anche all’Area Servizi Sociali del Comune e a tutte le operatrici e educatrici della cooperativa Sineresi, definite dal Sindaco “l’anima del servizio”.

Un ultimo, sentito ringraziamento è stato rivolto alle famiglie che per prime hanno scelto di affidare i propri bambini alla nuova struttura.