Valmadrera: interruzione del servizio idrico tra il 28 e il 29 gennaio

L’avviso di Lario Reti Holding per i lavori in via Rocca a Valmadrera

Interruzione del servizio idrico, possibili difficoltà nell’erogazione

VALMADRERA – Per i lavori di posa di una nuova tubazione in via Rocca, il servizio idrico sarà interrotto in Via Rocca ed in Via Volta dalle ore 21:00 del 28/01 alle ore 6:00 del 29/01. Lo fa sapere Lario Reti Holding.

L’intero comune sarà alimentato dal serbatoio Valmadrera inferiore che potrebbe

non soddisfare la richiesta idrica ed è quindi è possibile che anche altre zone siano

coinvolte dall’interruzione nel corso della serata o della notte.