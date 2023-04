Valmadrera. Interventi viabilistici in paese per aumentare la sicurezza

Aree di Valmadrera coinvolte via dell’Asilo e Parè

“Interventi che vanno ad aumentare la sicurezza e rispondono a esigenze dei cittadini, regolando la circolazione anche in fasce orarie e notturne”

VALMADRERA – Terminati a Valmadrera tre interventi strutturali legati alla viabilità e alla messa in sicurezza del paese, rispondenti alle esigenze della cittadinanza e che hanno coinvolto due diverse aree, via dell’Asilo e frazione di Parè.

In via dell’Asilo, a seguito di segnalazioni da parte dei residenti per veicoli in transito a velocità sostenuta, realizzato e collaudato un semaforo pedonale con controllo della velocità in corrispondenza dell’attraversamento pedonale adiacente la scuola primaria ‘Cuore immacolato’. Negli anni precedenti già installata una segnaletica orizzontale verticale e luminosa che aveva migliorato la situazione, anche se non eliminato del tutto la problematica. Obiettivo dell’installazione far rispettare il limite di 40 km/h previsto in quel tratto e garantire la sicurezza dei pedoni, soprattutto di bambini e genitori che accedono al complesso scolastico. L’installazione è stata eseguita a seguito del rinnovamento della segnaletica orizzontale e della predisposizione di idonea segnaletica verticale.

A Parè invece, in corrispondenza della rotatoria tra Viale Promessi Sposi e la SP 583, a seguito della realizzazione del parco urbano, delimitata l’area d’accesso al ‘pratone’ tramite la vecchia arteria stradale con una barriera mobile a sbarre singole, una per l’ingresso e una per l’uscita, per regolamentare l’accesso, consentito solo a mezzi d’emergenza e a mezzi autorizzati per eventuali interventi manutentivi, garantendo così la sicurezza di ciclisti e pedoni.

Le barriere di ultima generazione, essendo luminose a led, saranno facilmente avvistabili anche in orario serale e notturno dagli automobilisti che prima, per errore, non prestavano la dovuta attenzione alla segnaletica verticale e si immettevano sul vecchio tracciato stradale che consentiva l’accesso al ‘pratone’ e che tale entrata, soprattutto nel periodo estivo con elevato afflusso di turisti, veniva utilizzato impropriamente e senza alcuna autorizzazione, con evidenti problemi di sicurezza.

Misura più che mai necessaria, considerata la presenza in zona di aree giochi per bambini e la recente installazione di postazione bike sharing per noleggio, ritiro, riconsegna di velocipedi. L’intervento va ad aggiungersi ai cordoli stradali in gomma per la delimitazione delle corsie installati nel mese di marzo al fine di ridurre un fenomeno assai pericoloso, riscontrato in diverse occasione da parte delle pattuglie della Polizia Locale, della percorrenza contromano da parte di automobilisti e motociclisti tra le due rotatorie,

stradali poste a poche decine di metri di distanza, sempre in frazione Parè.

“Tutti gli interventi realizzati – commentano il sindaco Rusconi Antonio e il Comandante Francese Cristian – vanno nella direzione di incrementare sia la sicurezza percepita che reale e recepiscono le segnalazioni ricevute dalla cittadinanza per la risoluzione delle problematiche riscontrate anche dagli uffici comunali. Sono stati messi in opera dispositivi che consentono la regolamentazione della circolazione anche in fasce orarie serali e notturne, in cui il presidio e il controllo risulta non sempre possibile, inducendo gli automobilisti al rispetto delle normative e agevolando gli utenti deboli della strada”.