Valmadrera, la convenzione per promuovere l’istruzione degli adulti e l’integrazione

La Città di Valmadrera, il CPIA “Fabrizio De André” di Lecco e l’Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera hanno siglato la nuova convenzione triennale

L’intesa riflette l’impegno congiunto delle istituzioni coinvolte a rispondere ai bisogni formativi del territorio e a sostenere politiche inclusive

VALMADRERA – La Città di Valmadrera, il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) “Fabrizio De André” di Lecco e l’Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera hanno siglato una nuova convenzione triennale per promuovere l’istruzione degli adulti e l’integrazione dei cittadini stranieri attraverso corsi di lingua, alfabetizzazione e competenze digitali.

Grazie alla messa a disposizione degli spazi presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “L.B. Vassena”, sede succursale del CPIA, il territorio di Valmadrera potrà ospitare numerose attività formative rivolte alla popolazione adulta. L’accordo, approvato con apposita delibera di Giunta, prevede l’utilizzo di due aule ad uso esclusivo, una in condivisione e i servizi annessi.

Le attività formative comprenderanno: corsi di lingua italiana L2 per cittadini stranieri, fondamentali per l’integrazione sociale e lavorativa; progetti integrati di alfabetizzazione di primo livello per studenti neoarrivati, fino a 4 ore settimanali; progetti integrati o progetti ponte di accoglienza contro la dispersione scolastica; corsi per adulti su competenze linguistiche comunitarie e informatiche, con possibilità di certificazioni riconosciute (Trinity ed ECDL).