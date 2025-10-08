Valmadrera, la Cooperativa Arcobaleno festeggia 40 anni di inclusione e solidarietà

Per celebrare questo traguardo, è stata organizzata la camminata inclusiva “CamminAbile – Insieme è più Bello”

VALMADRERA – Grandi festeggiamenti per la Cooperativa Arcobaleno di Valmadrera, che ha celebrato i 40 anni di attività a sostegno delle persone con disabilità con un evento coinvolgente per l’intera comunità.

Per celebrare questo importante traguardo, è stata organizzata la camminata inclusiva “CamminAbile – Insieme è più Bello”, con la partecipazione della campionessa mondiale Monica Casiraghi. Il percorso per le vie della città ha visto cittadini, famiglie, volontari e amici della cooperativa camminare fianco a fianco, promuovendo partecipazione e inclusione.

Al termine del percorso, i partecipanti si sono ritrovati per un momento di festa e condivisione con un caloroso apericena conviviale, che ha permesso di rafforzare i legami e celebrare la storia della cooperativa, da sempre impegnata a promuovere autonomia, dignità e inclusione sociale delle persone con disabilità.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al grande successo della giornata: operatori, volontari, famiglie, istituzioni civili e religiose, associazioni e cittadini, che hanno partecipato con entusiasmo dimostrando vicinanza e affetto verso la Cooperativa Arcobaleno” commenta Elisabetta Lenti, Presidente della Coop. Arcobaleno.

L’evento non ha celebrato solo un importante traguardo, ma si è rivelato anche un simbolo di comunità, inclusione e solidarietà, valori che da sempre guidano l’attività della cooperativa.

“I 40 anni rappresentano anche un nuovo punto di partenza per continuare a costruire insieme una comunità sempre più inclusiva e accogliente, dove la diversità si trasforma in valore e ricchezza” conclude Elisabetta Lenti.