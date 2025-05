Valmadrera. La Croce Rossa compie 30 anni, festa aperta alla cittadinanza

Appuntamento sabato 31 maggio al Centro Sportivo Baselone di Civate

Giornata ricca di eventi all’insegna di prevenzione, solidarietà, sport e divertimento

VALMADRERA – La Croce Rossa Italiana di Valmadrera compie 30 anni e celebra questo importante traguardo con una grande festa aperta a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per sabato 31 maggio presso il Centro Sportivo Baselone di Civate, dove si terrà una giornata ricca di eventi all’insegna della prevenzione, della solidarietà, dello sport e del divertimento.

L’iniziativa mira a coinvolgere persone di tutte le età, offrendo un’occasione per avvicinarsi al mondo della CRI e conoscere meglio le sue attività. Sarà anche possibile pre-iscriversi al nuovo corso per diventare volontari, che prenderà il via il prossimo autunno.

Le celebrazioni prenderanno il via già dalle ore 12 con un torneo di beach volley, i cui posti sono già andati esauriti. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, il centro sportivo si animerà con numerose attività tematiche: dimostrazioni di rianimazione cardio-polmonare (BLS-D), controllo della pressione arteriosa, percorsi di prevenzione contro l’uso di stupefacenti, l’“Ospedale dei Pupazzi” dedicato ai più piccoli, angoli per il trucco bimbi, visite ai mezzi della Croce Rossa e del Soccorso Alpino. Alle 17 è prevista anche una dimostrazione dei Vigili del Fuoco.

Dalle 18.30, spazio alla musica con l’aperitivo accompagnato dal DJ set di Mario Fargetta. La giornata si concluderà con la proiezione in diretta della finale di Champions League, alle ore 21.

“È un momento di festa per tutti i nostri Volontari e di gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito in questi 30 anni alla nostra missione umanitaria. Vogliamo celebrare con la comunità che ci ha sempre sostenuto”, dichiara il Presidente del Comitato CRI di Valmadrera.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano festeggiare insieme alla Croce Rossa questo importante anniversario. Per maggiori informazioni è possibile seguire i canali social ufficiali: @crocerossavalmadrera su Facebook e Instagram.

QUI IL PROGRAMMA