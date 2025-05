Valmadrera, la Giunta premia Raffaele Cantù, Maestro del Lavoro

Il signor Cantù ricevuto prima della riunione del 19 maggio

VALMADRERA – Prima della seduta di lunedì 19 maggio, la Giunta di Valmadrera ha ricevuto, per un momento di saluto e di congratulazioni, Raffaele Cantù, cittadino valmadrerese, al quale recentemente è stato conferita il titolo di Maestro del Lavoro.

E’ un’onorificenza conferita ogni anno, il 1° maggio con decreto del Presidente della Repubblica, con la quale vengono premiati singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent’anni alle dipendenze di aziende diverse.

Il Signor Cantù ha ripercorso brevemente le tappe della sua esperienza lavorativa, iniziata molto presto, a soli 15 anni, come apprendista mentre frequentava le scuole serali fino al conseguimento del diploma.

Dopo aver svolto il servizio militare, fatta esperienza presso alcune aziende, è stato assunto dalla ditta Osvaldo Cariboni Lecco Spa, di Pescate presso la quale, grazie alla sua formazione tecnica, ha lavorato inizialmente nell’ufficio tecnico come disegnatore.

Successivamente, grazie alle sue capacità di confrontarsi con i clienti, individuandone necessità e esigenze, è passato all’ufficio commerciale nel quale, per 10 anni, ha seguito la partecipazione a gare (bandi) per clienti pubblici (municipalizzate, aziende metropolitane) e privati e, successivamente, all’ufficio acquisti, dove è diventato responsabile degli acquisti dell’azienda.

Nel 2008, a seguito dell’acquisizione della ditta Cariboni da parte della ditta Alstom (gruppo industriale francese che opera nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie), è stato nominato manager acquisti, ruolo che ha rivestito negli ultimi 15 anni di carriera e che ha comportato una significativa interazione globale con frequenti viaggi (una settimana o 10 giorni al mese) specialmente nei paesi asiatici come Cina e India. In questo ruolo ha interagito anche con altri siti di Alstom, come quello di Savigliano e con la sede centrale a Parigi, per le riunioni semestrali.

Il signor Cantù ha concluso la sua carriera lavorativa dopo un totale di 43 anni e 3 mesi di servizio, di cui ben 32 anni trascorsi con Cariboni e Alstom, con un forte attaccamento all’azienda. Tra le motivazioni che hanno portato al conferimento dell’onorificenza, Cantù ha voluto sottolineare in particolare l’impegno nella formazione e preparazione delle nuove generazioni nell’attività professionale.

Il Sindaco Colombo ha espresso le congratulazioni dell’Amministrazione comunale ed ha auspicato che il sig. Cantù, nei prossimi anni, possa mettere la sua esperienza a servizio della comunità valmadrerese.