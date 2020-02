Valmadrera: la maxi piscina galleggiante torna a casa (VIDEO)

Dopo la riparazione, la grande piscina lascia Valmadrera

Nel pomeriggio le operazioni per rimetterla in acqua

VALMADRERA – Conclusa la manutenzione, la grande piscina galleggiante può fare ritorno a casa: mercoledì si sono svolte le operazioni per riposizionare la maxi vasca in acqua dove ad attenderla c’era già pronto un rimorchiatore. Nel video (a velocità raddoppiata per migliorarne la visione) potete vedere l’intera sequenza.

Dopo aver passato gran parte dell’inverno sul pratone di Paré di Valmadrera, la piscina risalirà il lago verso Villa d’Este di Cernobbio, per essere posizionata nuovamente sulle rive della storica residenza lariana, albergo stellato.



“Una cosa così non si vede tutti i giorni” dice uno dei presenti ad un altro dei tanti spettatori che si sono assiepati per assistere alle manovre. E ha ragione, non è certo frequente vedere una piscina “volare” e non è neppure semplice: per sollevare la sua mole, ben 160 tonnellate, è stata necessaria una potente gru, in grado di alzare addirittura quasi il doppio di quel peso.

Con un’altra gru sono stati disposti sulla prima dei contrappesi ulteriori, visto che il livello basso del lago ha reso necessario adagiare la piscina qualche metro più lontana dalla riva.