Valmadrera, la prima riunione del Comitato di coordinamento dell’emergenza Ucraina

VALMADRERA – Questa mattina, domenica 13 marzo, nella sala arancione del Comune di Valmadrera si è svolta la prima riunione del Comitato di Coordinamento per l’emergenza Ucraina.

Una sinergia forte fra molteplici attori del territorio: oltre al sindaco Antonio Rusconi e al Parroco don Isidoro, erano presenti infatti il coordinatore Francesco Barbuto, consigliere comunale e componente della Protezione Civile, i rappresentanti della Caritas locale, David Cusini e Giuseppe Vassena, Rita Pirovano dell’Associazione “Aiutiamoli a vivere“, Giulia Dell’ Oro del Centro Farmaceutico, la professoressa Teodora Carlino dirigente scolastica, Marco Anghileri direttore della Fondazione Parmigiani, Giulio Oreggia della Croce Rossa, Cristian Francese comandante della Polizia Locale.

“Ho ringraziato tutti per la disponibilità, ho sottolineato come le emergenze possono cambiare anche all’ interno della stessa giornata e dunque occorre navigare a vista – dice il sindaco Rusconi – che finora tutte le persone rifugiate a Valmadrera sono in un certo senso “ protette” , perché ospitate presso parenti e conoscenti e sono tutte o donne o bambini”.

Le indicazioni

Da lunedì funzionerà il numero della Croce Rossa locale 0341581880 per le informazioni relative all’accoglienza, mentre la dirigente scolastica si sta interessando per l’inserimento degli adulti in scuole per l’apprendimento della lingua italiana e dei bambini, in collaborazione con la Fondazione Parmigiani, per scuola dell’infanzia e primaria.

L’ospitalità dei rifugiati va comunicata al Comando della Polizia Locale che poi informa la Questura, Prefettura e Ats. La segnalazione di disponibilità di appartamenti va fatta invece in Comune dove occorre indicare il numero e l’età delle persone che si intende ospitare.

Sono state trovate poi trovate delle persone disponibili a fare da mediatori culturali, mentre il Centro Farmaceutico e la Caritas stanno contattando le famiglie e le persone arrivate per fornire vestiti, alimenti e inserimento sociale, che continua la segnalazione .

Si ricorda che è possibile contribuire per i bisogni delle persone ospitate a Valmadrera presso FONDAZIONE COMUNITARIA Del LECCHESE ONLUS

INTESA SAN PAOLO IBAN IT28Z0306909606100000003286

Causale “ OSPITA L’ UCRAINA – VALMADRERA “ .