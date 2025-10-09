Valmadrera. La Scuola di Alpinismo ‘Attilio e Piero Piacco’ festeggia 60 anni

Serata di ricordi al Fatebenefratelli domenica alle 18

VALMADRERA – Domenica 12 ottobre alle ore 18, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, si terrà una serata di festeggiamenti per il 60º anniversario di fondazione della Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera “Attilio e Piero Piacco” del Cai di Valmadrera.

L’incontro sarà un’occasione speciale per celebrare sei decenni di attività, passione e impegno nella diffusione della cultura dell’alpinismo e dell’arrampicata libera, con una particolare attenzione alla formazione e alla sicurezza in montagna.

Durante la serata verranno proiettate immagini delle recenti attività svolte da alcuni istruttori della scuola, offrendo così al pubblico uno sguardo diretto sulle esperienze e le imprese più significative degli ultimi anni.

Al termine della proiezione, la serata si concluderà con un rinfresco conviviale, un momento di incontro e condivisione tra soci, allievi, istruttori e amici della montagna.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di alpinismo e per chi desidera rivivere, attraverso immagini e racconti, la storia e lo spirito di una scuola che da sessant’anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio.